Бывший тренер Оболони Валерий Иващенко в интервью XSPORT проанализировал летнюю еврокампанию Динамо, которое осенью дебютирует в Лиге конференций.

Валерий Иващенко / Фото - ФК Оболонь

– Валерий Владимирович, что происходит с Динамо?

– Я бы описал это как психологический надлом, когда все взвинчены и ждут максимального результата от Динамо. Лига чемпионов ускользнула из рук, нужен время, чтобы это переварить. С Маккаби удалось забить быстрый гол, было достаточно времени перевернуть все в свою пользу, но, к сожалению, не хватает квалификации Шапаренко, непонятно чем занимался.

Все говорит о том, что внутри коллектива есть разногласия. Класс можно побить порядком и дисциплиной, но этого в Динамо мы не видим. Заточенные под еврокубки команды усиливаются. Мы видим, что киевляне не хотят или не могут достать из кармана деньги, чтобы привезти качественного игрока.

С другой стороны, свои игроки не ценят того, что выступления за Динамо могут послужить трамплином, но они понимают, что из-за войны некем заменить на рынке, хотя тот же Шахтер переплачивает и привозит молодых бразильцев. Раньше люди дорожили брендом и привилегией играть за такую команду.

– На публике Шовковский и Ярмоленко в один голос сказали, что нет конфликта. Существует вероятность, что конфликт между тренером и играющим спортдиректором получит новый виток?

– Европейская практика показывает, что спортивные директора покидают должность вместе с главным тренером. Это две ключевые фигуры в построении спортивного проекта, несущие одинаковую ответственность. У нас почему-то тренеров увольняют, а менеджмент продолжает функционировать. Мы не знаем, как построена система личностных взаимоотношений между братьями Суркисами, Шовковским и Ярмоленко, чтобы владельцам не пришлось в какой-то момент делать выбор между кем-то одним с оглядкой на все регалии и вклад в историю клуба.

– Приход Мацея Кендзьорека в роли тренера по стандартам поможет добавить свежих идей?

– Новый взгляд всегда в плюс, особенно когда ты работаешь длительный период. Для команд, которые индивидуально не могут конкурировать с сильным оппонентом, любой аут и корнер могут стать вспомогательной опцией. Есть тренеры, которые буквально сидят на теме стандартов и это приносит свои дивиденды. Было видно, что Герреро в моменте с голом Маккаби Т-А не случайно там оказался.

Мацей Кендзьорек / Фото - ФК Динамо Київ

– Еврокубки показали, что Динамо деградировало, если сравнивать с прошлым летом.

– Мне очень нравилось Динамо, которое било Рейнджерс, Партизан, неплохо выглядело с Зальцбургом. Работали на скоростях, хорошо налаженный прессинг. Исчезла динамика, а футбол в плане скорости идет вперед. Какой-то сезон твой план работает идеально и далее нужно искать новые решения. Все научились играть дисциплинированно, хорошо тактически обучены.

– Динамо покинул лучший бомбардир УПЛ последних сезонов. Способен ли Герреро на всю дистанцию качественно заменять Ваната?

– Герреро тяжело интегрировался в системуДинамо. Год практически ничего не показывал, за исключением специфического характера. Насколько его хватит на постоянной основе обеспечивать голы, сможем увидеть осенью. Нападающий – это штучный товар.

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

– Пономаренко готов к роли бэкапа для Герреро?

– Супряга ушел, и роль второго нападающего теперь досталась ему. Будет зависеть от его нахальства и харизмы. Как он будет себя проявлять на тренировках. Единственным недостатком можно назвать лишь отсутствие регулярной практики во взрослом футболе и насколько он в тренировочном процессе адаптировался к взрослому футболу, где всё нужно делать быстрее.

– Если нет возможности привезти игрока самостоятельно, почему не дать шанс иностранцам, которые зарекомендовали себя в других командах?

– Есть примеры и внутренних трансферов в Динамо. Брагару приходил лидером Черноморца, а в Киеве он довольствуется ролью резервиста, напомнив о себе только на молодежном Евро. Пихальонок – второй человек после Довбика в Днепре-1, но не играет так часто. Давайте вспомним Ротаня, которому было трудно в Динамо, а в старом Днепре на нем все было завязано. Также будет зависеть от того, как интегрировать нового игрока, насколько быстро он сможет стать своим в сплоченном коллективе. Не каждый одаренный футболист может раскрыться в Динамо по умолчанию.

– Что светит Динамо в Лиге конференций?

– Это не такая большая витрина, как другие евротурниры, чтобы освещать игроков на фоне сильных команд и продавать. Перед Динамо станет нелегкий выбор – концентрироваться на УПЛ или реабилитация за прошлогодние неудачи. Вряд ли Динамо имеет настолько длинную скамейку запасных, чтобы играть на два турнира с учетом всей логистики. Развивать своих нужно время, а результат – здесь и сейчас.