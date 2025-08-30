Защитник Александрии Мигел Капуш отказался переходить в Полесье, которое тренирует его бывший наставник Руслан Ротань. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Есть информация, что был проявлен интерес конкретно к Мигелю Кампушу, но Кампуш отказался. Причем, как мне сказали, его аргументация была очень странной. Он сказал: «Это не такое значительное улучшение финансовых условий для меня, чтобы согласиться».

И я подумал, что если это будет, там, условно, 10 – в Александрии, 25 – в Полесье, то сколько в 29 лет хочет Мигел Кампуш? Человек с пятиматчевой дисквалификацией. Ну и, скажем так, не очень стабильной системой получения. Но он себя так оценивает. Было еще предложение для Кампуша из Японии, но здесь уже Александрия, как мне сказали, не согласилась. Условия для нее были неприемлемыми.