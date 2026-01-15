Олег Шумейко

Юлия Стародубцева в интервью champion.com.ua высказалась о финальном матче квалификации Australian Open с Викторией Томовой:

План на матч был специфическим, и, думаю, это было заметно. Почти 80% мячей я направляла под ее форхенд. Когда поняла, что она хорошо закрывает корт с одной стороны, добавила вариативности и выиграла несколько важных виннеров, сыграв справа по линии.

В общем, я не очень довольна своей игрой, но радость от победы это не уменьшает. Теннис с моей стороны был не самым красивым, но это – теннис победителя.

На качество игры повлияло волнение?

Хм… Я уже много раз проходила квалификацию, но это впервые, когда весь путь меня сопровождали нервы. Я спрашивала себя, почему так происходит, но конкретного ответа не находила. Возможно, это было дополнительное давление из-за чрезмерного желания – но не уверена (смеется).

Сейчас можно выдохнуть и насладиться выполненной работой. Как реагируешь на очевидный позитив?

Квалификация очень изнуряет – и ментально, и физически. В моем случае преимущество было именно в плане психологической нагрузки. Как я уже говорила, волнение не отпускало меня на протяжении всего отбора, поэтому сейчас беру паузу – такой себе day off. Не планирую даже выходить на корты весь день. Хочу немного отдохнуть от тенниса. И от теннисистов тоже.

Судя по твоей форме, предсезонная подготовка прошла по всем канонам профессионала?

Я высоко оцениваю предсезонку, так как работала на пределе возможностей. Это был очень тяжелый этап, и не всегда удавалось оставаться полностью здоровой физически. Большие нагрузки, которые нужно было выдержать. В то же время у меня отличные физиотерапевт и фитнес-тренер. В командной работе мы достигли поставленной цели. Считаю, что стала сильнее физически, а это, на мой взгляд, положительно влияет и на ментальность.

Напомним, что в первом круге австралийского Шлема украинка встретится с Айлой Томлянович.