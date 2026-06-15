Владимир Кириченко

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал чемпионом турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия), победив в финале соотечественника Тейлора Фрица (ATP, 9) со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время Шелтон выполнил девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-поинта из трех. Тейлор Фриц сделал в игре 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 11 за время встречи.

Для 23-летнего Шелтона титул в Штутгарте стал шестым в карьере на турнирах ATP и третьим в сезоне-2026.

Ранее стало известно, что Элина Свитолина заработала более 30 миллионов долларов призовых за карьеру.