Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7 WTA) обратилась к украинцам в День вышиванки. Титулованная теннисистка опубликовала патриотический пост в своих социальных сетях, подчеркнув важность сохранения национальных традиций и культуры независимо от места пребывания.

Где бы я ни была, в какой части мира ни находилась, именно сегодня вижу своих – украинцев, друзей и всех, кто вместе с нами чтит нашу культуру, историю и силу.

День вышиванки – один из тех важных дней, когда особенно чувствуешь связь с Украиной.