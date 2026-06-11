Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала 12-й теннисисткой в истории WTA, которая преодолела рубеж в 30 миллионов долларов призовых. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Эту отметку украинка пересекла по итогам грунтового сезона, в ходе которого она выиграла турнир WTA 1000 в Риме и дошла до четвертьфинала Roland Garros-2026. За выступление на французском мейджоре Свитолина получила около 540 тысяч долларов.

Среди действующих теннисисток Свитолина является седьмой игроком, достигшей этого финансового показателя, обогнав в рейтинге представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Костюк и Осака – теннисистки с наибольшим количеством эйсов на Roland Garros-2026.