Джокович оказался за пределами топ-5 рейтинга ATP, Коболли дебютировал в десятке лучших
Первой ракеткой мира остался звездный итальянец
12 минут назадПодписаться в
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Первой ракеткой мира остался итальянец Янник Синнер.
Победитель Roland Garros Александр Зверев, который занимает третье место в рейтинге, сократил отставание от Карлоса Алькараса.
Финалист французского мейджора Флавио Коболли дебютировал в топ-10.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 215-е место.
Рейтинг ATP по состоянию на 8 июня:
1. Янник Синнер (Италия) – 13500
2. Карлос Алькарас (Испания) – 9960
3. Александр Зверев (Германия) – 7305
4. (+2) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4440
5. Бен Шелтон (США) – 3920
6. (+1) Алекс де Минаур (Австралия) – 3905
7. (-3) Новак Джокович (Сербия) – 3760
8. Даниил Медведев – 3760
9. Тейлор Фриц (США) – 3720
10 (+4). Флавио Коболли (Италия) – 3540
...
215. (-5) Виталий Сачко (Украина) – 266
378. (+93) Вадим Урсу (Украина) – 128
448. (+26) Эрик Ваншельбойм (Украина) – 107
450. (-32) Вячеслав Белинский (Украина) – 106
512. (+4) Георгий Кравченко (Украина) – 84
529. (-22) Владислав Орлов (Украина) – 79
Напомним, Зверев для победы на мейджоре сыграл больше матчей, чем любой другой игрок в истории.