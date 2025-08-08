Владимир Кириченко

22-летний американский теннисист Бен Шелтон выиграл титул чемпиона турнира категории Masters в канадском Торонто. Тем самым Бен стал самым молодым американским победителем турнира ATP 1000 за 21 год.

Тогда на турнире в Майами 2004 года титул завоевал известный теннисист, бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open-2003 Энди Роддик. На момент победы американцу на домашнем турнире было 21 год.

Напомним, в финале турнира в Канаде Шелтон в трех сетах одолел российского теннисиста Карена Хачанова. Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:4, 7:6.

Отметим, что это первый титул в карьере Шелтона на Masters.

Напомним, 18-летняя Мбоко одолела Осаку и стала победительницей "тысячника" в Монреале.