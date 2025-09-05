Владимир Кириченко

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA, 9) вышла в финал Открытого чемпионата США-2025.

В 1/2 турнира она со счетом 6:7, 7:6, 6:3 обыграла японку Наоми Осаку (WTA, 24).

Матч длился 2 часа 5 минут. За это время Осака выполнила 15 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Аманды семь эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных.

Анисимова в финале US Open сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в 1/2 обыграла американку Джессику Пегулу.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.