Вондроушова снялась с US Open, Соболенко вышла в 1/2 финала без борьбы
У чешки обнаружились серьезные проблемы со здоровьем
около 1 часа назад
Маркета Вондроушова / Фото - US Ope
Победительница Wimbledon-2023 мира чешская теннисистка Маркетта Вондроушова (WTA, 60) снялась с Открытого чемпионата США-2025 из-за травмы, которую она получила на тренировке.
В четвертьфинале турнира она должна была встретиться с трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема, лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко.
За выход в финал турнира Соболенко сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой US Open. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу. Матчи основной сетки турнира проходят с 24 августа по 6 сентября.
Напомним, Пегула обыграла Крейчикову в четвертьфинале US Open-2025.
