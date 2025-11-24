Снегур разгромила россиянку на старте турнира в ОАЭ
Украинка отдала сопернице только 2 гейма
Дарья Снигур (WTA, 159) в первом круге турнира серии ITF75 в ОАЭ обыграла Эрику Андрееву (WTA, 251) 6:1, 6:1.
За час с четвертью на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из девяти и трижды ошиблась при подаче. Соперница сделала 1 брейк и две «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – в 2022 году также победила Снигур.
Следующей соперницей Дарьи станет австралийка Оливия Гадецки.
