Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (144 WTA) прокомментировала победу над румынкой Жаклин Кристиан (35 WTA) во втором круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, а также поделилась планами на четвертьфинал. Слова приводит ВТУ.

О своих эмоциях после победы Дарья рассказала:

— Я очень рада возможности снова сыграть здесь. Это мой второй четвертьфинал на этом турнире, и я чрезвычайно счастлива победить. Своей игрой я довольна, считаю, что все прекрасно, и я просто получаю удовольствие на корте.

О том, почему ей так нравится этот турнир, Снигур отметила:

— Мне очень нравится этот турнир и его атмосфера. Здесь отличная организация и всегда выступают сильные игроки. И, конечно, замечательные болельщики, спасибо вам огромное.

О предстоящем четвертьфинальном матче против Юань Юэ из Китая украинка сказала:

— Думаю, это будет хороший матч. Посмотрим, что случится завтра, но я просто двигаюсь шаг за шагом и стараюсь наслаждаться своей игрой и временем, проведенным здесь.

Четвертьфинальный поединок Дарьи Снигур запланирован на 5 февраля.

