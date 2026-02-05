Снигур с камбэком и «бубликом» вышла в полуфинал турнира в Румынии
2 украинские спортсменки дошли до 1/2 финала соревнований в Клуж-Напоке
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Дарья Снигур (WTA, 144) в четвертьфинале турнира серии WTA250 в румынском Клуж-Напока победила Юань Юе (WTA, 130) 4:6, 6:0, 7:5.
За 2 с четвертью часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из двенадцати и дважды ошиблась на подаче. Китайская спортсменка сделала 6 эйсов, 4 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей украинской спортсменки станет третья сеяная Сорана Кирстя (WTA, 35).
Напомним, что в полуфинал соревнований также пробилась Александра Олийныкова.
