Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 144) в четвертьфинале турнира серии WTA250 в румынском Клуж-Напока победила Юань Юе (WTA, 130) 4:6, 6:0, 7:5.

За 2 с четвертью часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из двенадцати и дважды ошиблась на подаче. Китайская спортсменка сделала 6 эйсов, 4 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей украинской спортсменки станет третья сеяная Сорана Кирстя (WTA, 35).

Напомним, что в полуфинал соревнований также пробилась Александра Олийныкова.