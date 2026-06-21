Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Дарья Снигур (75 WTA) успешно прошла квалификацию турнира WTA в Истборне и пробилась в основную сетку соревнований. В решающем матче отбора представительница Украины уверенно победила хорватскую теннисистку Петру Марцинко в двух сетах.

Поединок завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Снигур. В первой партии борьба была более напряженной, но украинка смогла удержать преимущество и довести сет до победы. Во втором сете Дарья действовала еще увереннее, быстро захватила инициативу и не позволила сопернице вернуться в игру.

Благодаря этой победе Снигур стала одной из трех украинок, которые выступят в основной сетке турнира в Истборне. Кроме нее, участие в соревнованиях продолжат Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, которые также попали в основной раунд.

В первом круге болельщиков ожидает украинское дерби. Дарья Снигур встретится с Ангелиной Калининой, так что одна из представительниц Украины гарантированно не выйдет в следующий раунд турнира. Для обеих теннисисток этот матч станет важной возможностью набрать игровой ритм на травяном покрытии перед следующими стартами сезона.

Еще одна украинская теннисистка Юлия Стародубцева в стартовом раунде основной сетки сыграет против «нейтральной» спортсменки Анастасии Захаровой. Для Стародубцевой это также будет шанс продолжить выступления на престижном турнире и побороться за выход во второй круг.

Матчи основной сетки турнира WTA в Истборне должны начаться в понедельник, 22 июня. В этот день украинские теннисистки стартуют в главном раунде соревнований.

Ранее Снигур за 52 минуты разгромила экс-четвертую ракетку мира на старте отбора в Истборне.