Денис Седашев

Украинская теннисистка Дарья Снигур (75 WTA) вышла в финал отборочного турнира на травяных соревнованиях WTA 250 в Истборне (Великобритания).

В первом раунде квалификации украинка, которая получила восьмой номер посева, за 52 минуты уверенно победила бывшую четвертую ракетку мира Софию Кенин из США (104 WTA).

Матч завершился в двух сетах со счётом 6:3, 1:6.

За путёвку в основную сетку турнира Снигур поспорит с победительницей противостояния между Петрой Марчинко (Хорватия) и Симоной Вальтерт (Швейцария).

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