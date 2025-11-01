Швентек с разгромной победы начала на Итоговом турнире
Польская теннисистка в двух сетах обыграла Мэдисон Киз
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира Ига Швёнтек одержала убедительную победу на старте Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Польская теннисистка уверенно обыграла седьмую ракетку мира Мэдисон Киз с счетом 6:1, 6:2.
Поединок длился 1 час и 1 минуту. Швёнтек выполнила две подачи навылет и допустила три двойные ошибки, реализовав пять из восьми брейк-поинтов. Ее соперница сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала только один брейк из четырех попыток.
