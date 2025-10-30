Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Глазго
Украинка в двух сетах победила британскую теннисистку
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 165) во втором круге турнира серии ITF75 в британском Глазго обыграла Руби Кулинг 6:2, 6:2.
За час на корте украинка реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми и дважды ошиблась при подаче. Британка сделала 1 эйс, 1 брейк и 4 «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.
В четвертьфинале Снигур встретится с представительницей Эстонии Еленой Малыгиной.
Напомним, что Элина Свитолина получила награду за выступление на Кубке Билли Джин Кинг.
Поделиться