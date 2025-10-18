Снигур проиграла первой сеяной и не смогла выйти в финал турнира в Испании
Украинка в двух сетах проиграла Семенистой
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Дарья Снигур (WTA, 174) в полуфинале турнира серии ITF100 в Испании уступила первой сеяной Дарье Семенистой (WTA, 101) 2:6, 2:6.
За час на корте украинка дважды подала навылет и 4 раза ошиблась при подаче. Латышка сделала 3 эйса, 4 брейка и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Юлия Стародубцева проиграла на старте квалификации турнира в Токио.
