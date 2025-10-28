Снигур вышла во второй круг турнира в Глазго
Дарья в двух сетах обыграла представительницу Японии Аикаву
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 165) в первом круге турнира серии ITF75 в британском Глазго обыграла Маюку Аикаву (WTA, 673) 6:1, 6:4.
За час с четвертью на корте украинка реализовала 3 брейк-пойнта из восьми. Японка сделала 2 эйса и одну «двойную». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Снигур станет победительница матча Ралука Сербан – Руби Кулинг.
Поделиться