Дарья Снигур завершила борьбу на турнире в Италии
Украинка уступила в трех сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 170) выбыла из женского турнира серии WTA 125 в Роверето.
В матче 1/16 финала на хардовом покрытии украинка уступила в трех сетах квалифаеру Еве Герреро Альварес (WTA 303) в трех сетах.
Поединок длился почти 2,5 часа, стал первой встречей между теннисистками.
WTA 125. Роверето (Италия). 1/16 финала
Ева Герреро Альварес (Испания) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
Костюк – о сезоне-2025: «Приличный год, но для меня – недостаточно хороший».
Поделиться