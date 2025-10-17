Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 174) в четвертьфинале турнира серии ITF100 в Испании обыграла четвертую сеяную Кейтлин Кеведо (WTA, 160) 6:4, 6:1.

За час и четверть на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-поинтов из девяти. Испанка сделала 1 эйс, 2 брейка и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.

За путевку в финал Снигур будет бороться с первой сеяной Дарьей Семенистой (WTA, 101).

Напомним, что Надия Киченок в четвертьфинале завершила выступления на соревнованиях в Осаке.