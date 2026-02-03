Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 144) в первом круге турнира серии WTA250 в румынском Клуж-Напоке обыграла Тянцу Ражаону (WTA, 116) 6:3, 6:2.

За час на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из семи. Француженка сделала 1 брейк и 4 «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Снигур станет победительница матча Лукреция Стефанини (WTA, 140) – Жаклин Кристиан (WTA, 35).

Напомним, что Александра Олийныкова пробилась в четвертьфинал соревнований в Клуж-Напоке.