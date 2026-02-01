Снигур вышла в основную сетку WTA 250 в Клуж-Напоке
Украинка обыграла соперницу из Испании в двух сетах
около 1 часа назад
Фото: ВТУ
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) пробилась в основную сетку турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проходит на хардовых кортах в помещении.
В финале квалификации Снигур в двух сетах одолела испанку Алену Большову (WTA 234) за 1 час 21 минуту, сделав пять брейков и проиграв лишь два гейма на своей подаче.
WTA 250 Клуж-Напока. Квалификация
Дарья Снигур (Украина) – Алена Большова (Испания) – 6:3, 6:3
