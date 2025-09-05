Соболенко обыграла Пегулу и вышла в финал US Open-2025
Первая ракетка мира – в шаге от титула
22 минуты назад
Нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США-2025.
В полуфинале турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Матч длился 2 часа 5 минут. За это время Соболенко выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-поинтов. На счету Пегулы три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта из семи возможных.
Соболенко в финале US Open сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн. Действующей победительницей турнира является Соболенко.
