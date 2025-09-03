Винус Уильямс поделилась планами после вылета с US Open-2025
45-летняя американка призналась, что пока не определилась с дальнейшими выступлениями в этом сезоне
около 2 часов назад
45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 602) поделилась мыслями о своих планах после вылета из парного разряда US Open-2025, сообщает Punto de Break.
Уильямс заявила, что была сосредоточена на турнире, поэтому пока не имеет четких планов на будущее. Легенда упомянула о нескольких обязательствах на ближайшие недели, которые не планирует отменять, но выразила неуверенность по поводу дальнейших выступлений в этом году.
«Если будет возможность, надеюсь сыграть ещё в 2025-м, но я действительно не знаю».
В четвертьфинале парного разряда Винус вместе с канадкой Лейлой Фернандес уступили дуэту Катержина Синякова (Чехия) – Тейлор Таунсенд (США).
Поделиться