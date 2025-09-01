Владимир Кириченко

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA, 62) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2025.

В четвертом раунде она обыграла представительницу США Тейлор Таунсенд (WTA, 139) со счётом 1:6, 7:6 (15:13), 6:3. Барбора отыгралась с восьми матчболов во втором сете.

Матч длился 3 часа 4 минуты. За это время Крейчикова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Таунсенд четыре эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в полуфинал турнира Крейчикова сыграет с ещё одной американкой Джессикой Пегулой (WTA, 4).

