Соболенко высказалась о возможном матче против Свитолиной в полуфинале Australian Open-2026
Первая ракетка мира может встретиться с украинкой
около 3 часов назад
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мыслями относительно возможной соперницы в полуфинале Australian Open—2026. За место в полуфинале между собой сразятся американка Кори Гауфф и украинка Элина Свитолина.
Соболенко подчеркнула, что для нее не принципиально, с кем именно придется сыграть на стадии полуфинала. По ее словам, в любом случае речь пойдет о серьезном противостоянии с выдающейся соперницей.
Белоруска подчеркнула, что ее подход остается неизменным — максимальная концентрация на собственной игре, борьба за каждое очко и движение от матча к матчу без лишних эмоциональных колебаний.
Теннисистка отметила, что, несмотря на естественное желание выиграть турнир, старается сосредоточиваться на процессе, а не на конечном результате. Именно такой ментальный подход, по ее словам, позволяет демонстрировать стабильную игру на самом высоком уровне.
Ранее Соболенко уверенно вышла в полуфинал, разгромив в четвертьфинале американку Иву Йович — 6:3, 6:0.
Напомним, Свитолина проигрывает лишь Вильямс, Халеп и Соболенко по выходам в четвертьфиналы на мейджорах.