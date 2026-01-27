Олег Гончар

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мыслями относительно возможной соперницы в полуфинале Australian Open—2026. За место в полуфинале между собой сразятся американка Кори Гауфф и украинка Элина Свитолина.

Соболенко подчеркнула, что для нее не принципиально, с кем именно придется сыграть на стадии полуфинала. По ее словам, в любом случае речь пойдет о серьезном противостоянии с выдающейся соперницей.

Белоруска подчеркнула, что ее подход остается неизменным — максимальная концентрация на собственной игре, борьба за каждое очко и движение от матча к матчу без лишних эмоциональных колебаний.

Теннисистка отметила, что, несмотря на естественное желание выиграть турнир, старается сосредоточиваться на процессе, а не на конечном результате. Именно такой ментальный подход, по ее словам, позволяет демонстрировать стабильную игру на самом высоком уровне.

Ранее Соболенко уверенно вышла в полуфинал, разгромив в четвертьфинале американку Иву Йович — 6:3, 6:0.

Напомним, Свитолина проигрывает лишь Вильямс, Халеп и Соболенко по выходам в четвертьфиналы на мейджорах.