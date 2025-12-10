Соболенко жестко высказалась про Марту Костюк
Фанатка Лукашенко прокомментировала слова украинской
38 минут назад
Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко отреагировала на слова Марты Костюк (WTA 26) о игроках с высоким уровнем тестостерона.
«Странно, что мы вообще обсуждаем комментарии людей вроде Марты Костюк, ведь от нее в основном звучат оправдания. Она же очевидно физически подготовлена, крепкая, имеет, наверное, даже больше мышц, чем я. Выглядит сильной и атлетичной. Но несмотря на это, причина ее поражений в матчах против топовых теннисисток лежит совсем не в физике».
На замечание о опубликованных фото в бикини в качестве ответа Соболенко добавила, что просто хотела убедиться, что Костюк видит настоящую картину.
Напомним, четыре украинки сыграют в основе Australian Open-2026.