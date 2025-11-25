Світолина сыграет вместе с Шаповаловым на турнире World Tennis League, Костюк – с Кирьосом
Украинские теннисистки узнали составы своих команд
около 3 часов назад
Елина Свитолина / Фото - Yahoo
Украинские теннисистки Элина Свитолина (№14 WTA) и Марта Костюк (№26 WTA) узнали своих партнеров по командам на выставочном турнире World Tennis League.
Свитолина будет представлять команду VB Realty Hawks вместе с Маайей Ревати (Индия, №663 WTA), Денисом Шаповаловым (Канада, №23 ATP) и Юки Бхамбри (Индия).
Костюк будет в команде Aussie Mavericks Kites вместе с Анкитой Райной (Индия, №555 WTA), Ником Кирьосом (Австралия, №659 ATP) и Дхакшинесваром Сурешем (Индия, №524 ATP).
Турнир пройдет с 7 по 21 декабря в Бангалоре, Индия.
Напомним, Александра Олейникова дебютировала в топ-100 рейтинга WTA, Свитолина сохранила позиции.