Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) в интервью ISPORT оценила свое выступление в составе женской сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг в сезоне-2025.

«Я оцениваю своё выступление очень положительно, потому что выиграла оба своих одиночных матча и в целом играла очень хорошо. Поэтому я довольна. Конечно, обидно, что мы проиграли полуфинал, но мы выигрываем как команда и проигрываем как команда. Девушки делали и делают всё, что могут – так же, как и я. Поэтому движемся дальше.

Что касается ответственности, то за сборную играть, наверное, действительно сложнее. Я чувствую большее давление, потому что мы выходим на корт с гербом на груди и с названием страны на спине. На скамейке сидит большая команда, которая поддерживает и переживает за тебя. И ты очень чётко ощущаешь, что играешь не только за себя, как это обычно бывает в туре».