Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 264) в первом круге турнира серии ITF50 в Болгарии победила Мелису Эрджан (WTA, 549) 3:6, 7:5, 6:2.

За 2 часа 38 минут украинка 1 раз подала навылет, реализовала 7 брейк-поинтов из десяти и 7 раз ошиблась при подаче. Австралийка сделала 1 эйс, 6 брейков и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Соболевой станет россиянка Дарья Лодикова.

Напомним, что сборная Украины сыграет в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг с Испанией. Встреча начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени.