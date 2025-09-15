Сборная Украины провела в Китае тренировку перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг.
В 1/4 финала турнира украинки встретятся с национальной командой Испании
44 минуты назад
Фото: Фонд Свитолиной
Женская сборная Украины по теннису прибыла в Китай, где состоится матч четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг.
Украинки в Шэньчжэне провели тренировку накануне встречи с Испанией в составе Элины Свитолиной, Марты Костюк и Людмилы Киченок. Отметим, что встреча Испания – Украина состоится 17 сентября.
Напомним, что мужская сборная Украины вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
Материалы по теме
«Не худший вариант». Свитолина – о сопернике в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
около 2 месяцев назад