Олег Гончар

В первом круге турнира в Токио украинка Даяна Ястремская (WTA 28) проиграла нейтральной сопернице Диане Шнайдер (WTA 19) со счетом 3:6, 1:6.

Матч длился 64 минуты, за которые теннисистки подали по одному эйсу. При этом, Ястремская сделала три двойные ошибки против двух у соперницы.

Также Даяна реализовала два из трех брейков против шести из двенадцати у Шнайдер.

Для теннисисток это был третий матч и вторая победа россиянки.

Напомним, ранее Ястремская проиграла Рыбакиной на турнире в Китае.