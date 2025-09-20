Соболева разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Болгарии
Украинка в двух сетах уступила местной теннисистке Яневой
Анастасия Соболева (WTA, 264) в четвертьфинале турнира серии ITF50 в Болгарии уступила Элизаре Яневой (WTA, 658) 3:6, 1:6.
За час с четвертью на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 2 брейк-поинта из восьми и 6 раз ошиблась при подаче. Болгарка сделала 11 брейков и 4 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – на соревнованиях в Италии победила Соболева.
Напомним, что сборная Украины уступила в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.
