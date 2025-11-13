Соболева вышла в четвертьфинал турнира в Португалии
Украинка в двух сетах обыграла местную теннисистку
Анастасия Соболева (WTA, 273) во втором круге турнира серии ITF50 в Португалии победила Сару Лансу (WTA, 1430) 6:3, 6:1.
За 1 час 11 минут на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из девяти и 4 раза ошиблась при подаче. Португалка сделала 2 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Соболевой станет первая сеяная Тамара Корпач (WTA, 151).
