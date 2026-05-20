Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 528) прекратила борьбу на турнире серии WTA 250 в марокканском Рабате. В матче второго круга 19-летняя украинка уступила 76-й ракетке мира, хорватке Петре Марчинко, в напряженном трехсетовом поединке.

Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:7 не в пользу Котляр. Несмотря на поражение, украинка сумела навязать серьезную борьбу значительно более опытной сопернице из топ-100 мирового рейтинга.

Для Елизаветы этот матч стал лишь четвертым в карьере в основной сетке турниров WTA, учитывая также турниры уровня WTA Challenger. На фоне небольшого опыта выступлений на таком уровне украинская теннисистка провела очень конкурентный поединок и была близка к тому, чтобы одержать одну из самых громких побед в своей молодой карьере.

Первый сет остался за Котляр. Украинка действовала смело, старалась давить на соперницу и использовала свои шансы в решающие моменты партии, выиграв ее со счетом 7:5. Во втором сете Марчинко смогла добавить в стабильности, перехватила инициативу и уверенно сравняла счет в матче, отдав украинке лишь два гейма.

Наиболее драматичным стал решающий сет. Котляр оказалась в сложной ситуации, уступая 1:4, однако не сломалась психологически и совершила яркий камбэк. Елизавета выиграла четыре гейма подряд и вернула себе шансы на победу. Перед тай-брейком украинка также отыграла два матчбола, продемонстрировав характер и способность бороться до последнего розыгрыша.

Впрочем, на тай-брейке сильнее все же оказалась Марчинко. Хорватская теннисистка сумела лучше провести концовку встречи и оформила победу, не позволив Котляр выйти в следующий раунд.

Для 19-летней Елизаветы это был второй матч в карьере против соперницы из топ-100. Оба таких поединка украинка пока что проиграла. В прошлом году на старте турнира в Рабате Котляр уступила румынке Жаклин Кристиан, которая на тот момент была 74-й ракеткой мира.

Стоит напомнить, что в первом круге нынешнего турнира в Марокко Котляр одержала свою дебютную победу в WTA-туре. Украинка впервые в карьере обыграла представительницу топ-200 мирового рейтинга — британку Франческу Джонс, которая занимала 105-ю позицию WTA.

За выступление на турнире WTA 250 в Рабате Елизавета Котляр заработает 4600 долларов призовых и 30 рейтинговых очков. Несмотря на вылет, этот результат можно считать важным шагом в развитии молодой украинской теннисистки на профессиональном уровне.