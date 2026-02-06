Состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса Люксембург – Украина
Игры пройдут 7-8 февраля
Фото: ФТР
Прошло жеребьёвка матча Первой мировой группы Кубка Дэвиса с участием Украины и Люксембурга.
В первый игровой день пройдут две игры одиночного разряда – «сине-желтых» представят Алексей Крутых и Владислав Орлов.
Кубок Дэвиса. Первая мировая группа. Плей-офф
Первый день (начало 7 февраля в 14:00 по киевскому времени)
Алексей Крутых – Крис Родеш
Владислав Орлов – Алекс Кнафф
Второй день (начало 8 февраля в 12:00 по киевскому времени)
Вячеслав Белинский / Александр Овчаренко – Крис Родеш / Алекс Кнафф
Владислав Орлов – Крис Родеш
Алексей Крутых – Алекс Кнафф
Трансляции матчей пройдут на платформе Maincast Sport.