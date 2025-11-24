Владимир Кириченко

Италия стала первой страной, которая выиграла Кубок Дэвиса три года подряд (2023-2025) с того времени, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. Об этом сообщает OptaAce.

Вчера, 23 ноября, итальянцы победили команду Испании со счетом 2:0.

В финале сначала Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:4, а затем Флавио Коболли победил Хауме Мунара – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м – Нидерланды (2-0).

В этом году в состав сборной Италии кроме Коболли и Берреттини вошли Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавасори. Четырехкратный чемпион турниров Большого шлема Янник Синнер решил не участвовать в финальном раунде.