Капитан сборной Украины об отсутствии первой ракетки на матче Кубка Дэвиса: «Это его решение»
Терещук надеется, что в будущем Сачко присоединится к команде
около 2 часов назад
Капитан сборной Украины Орест Терещук высказался о отсутствии первой ракетки Украины на матче плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса с Люксембургом. Наставника цитирует btu.org.ua:
Это его решение, и мы должны его уважать. Нужно видеть всю картину. Матчи Кубка Дэвиса – это особые противостояния. Для них нужна особая подготовка и особое восстановление. Некоторые игроки выпадают после Кубка Дэвиса. У некоторых после этих матчей не остается энергии. Он был частью команды. Он является частью команды. Надеюсь, в будущем он тоже будет частью команды. Но именно в этот раз его не будет рядом.
Напомним, что Дарья Снигур и Александра Олейникова вышли в полуфинал турнира в Румынии.