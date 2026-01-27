Объявлен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Люксембурга
Матчи состоятся 7–8 февраля на кортах Национального центра спорта и культуры
около 1 часа назад
Федерация тенниса Украины утвердила заявку национальной команды на матч Первой Мировой группы против сборной Люксембурга.
Состав национальной команды:
Вячеслав Белинский;
Владислав Орлов;
Александр Овчаренко;
Алексей Крутых.
Капитан «сине-желтых» Орест Терещук.
Встреча пройдет 7–8 февраля на кортах Национального центра спорта и культуры в Люксембурге.
