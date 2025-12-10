Стало известно, с какого турнира начнут сезон Костюк и Ястремская.
Украинки начнут сезон-2026 в Австралии
15 минут назад
Марта Костюк и Даяна Ястремская
Марта Костюк (WTA 26) и Даяна Ястремская (WTA 27) попали в заявку турнира WTA 500 в Брисбене — первого для них в 2026 году.
Обе украинские теннисистки ранее уже квалифицировались в основную сетку Australian Open.
В прошлом сезоне в Брисбене Костюк и Ястремская остановились во втором круге. Марта проиграла Юэ Юань, Даяна — Анастасии Потаповой.
Турнир в Брисбене состоится 4-11 января, за неделю до старта Australian Open.