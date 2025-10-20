Ястремская сыграет с сеяной россиянкой на старте турнира в Токио
В первом круге украинка сыграет с Шнайдер
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремская (WTA, 28) получила соперницу в первом круге турнира серии WTA500 в японском Токио.
Украинка на старте соревнований встретится с седьмой сеяной Дианой Шнайдер (WTA, 19). Это будет третья встреча теннисисток – на данный момент счет 1:1 по личным матчам. Игра запланирована на 21 октября и начнется не ранее 04:00 по киевскому времени.
Напомним, что накануне Ястремская дошла до второго круга турнира в Китае.
