Олег Шумейко

Даяна Ястремская (WTA, 28) получила соперницу в первом круге турнира серии WTA500 в японском Токио.

Украинка на старте соревнований встретится с седьмой сеяной Дианой Шнайдер (WTA, 19). Это будет третья встреча теннисисток – на данный момент счет 1:1 по личным матчам. Игра запланирована на 21 октября и начнется не ранее 04:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне Ястремская дошла до второго круга турнира в Китае.