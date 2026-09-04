Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №58) сыграла матч второго раунда US Open-2026.

Юлия со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2 победила представительницу Греции Марию Саккари (WTA №35).

Во втором сете Саккари при счете 5:4 в свою пользу не реализовала 3 матчбола.

Матч длился 2 часа и 44 минуты. За это время Стародубцева ни разу не подала навылет, сделала 3 двойные ошибки, использовала 4/9 брейк-поинтов и отыграла 6/10 брейк-поинтов соперницы. Также она записала на свой счет 17 виннеров и допустила 30 невынуждённых ошибок.

Это была первая личная встреча теннисисток.

Стародубцева на старте турнира в двух сетах обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA №123) – 6:2, 6:2. Саккари в первом круге обыграла американку Робин Монтгомери (WTA №187) – 2:6, 7:5, 6:2.

Юлия в третий раз в карьере вышла в 1/16 финала турнира Grand Slam. Ранее ей это удавалось на Roland Garros в 2025 и 2026 годах.

В следующем раунде украинка сыграет против Елены Рыбакиной (WTA №2).

Напомним, Олейникова во втором круге покинула US Open-2026.