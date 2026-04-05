Олег Шумейко

Юлия Стародубцева прокомментировала победу в полуфинале турнира серии WTA500 в американском Чарльстоне. Украинку цитирует btu.org.ua:

Большое спасибо всем за поддержку. Я понимаю, что сегодня, возможно, не была фаворитом, но чувствую, что американская публика здесь — это как будто наполовину мой дом.

Также благодарю всех украинцев, которые пришли поддержать — я это очень ценю. Мое сердце всегда с вами. Мое сердце всегда дома. Спасибо вам.

Честно говоря, у меня просто нет слов. Это очень важный момент для меня, и я стараюсь насладиться каждой секундой здесь и сейчас.

О матче против Мэдисон Киз

Что сегодня нужно было сделать, чтобы победить в двух сетах? Очень много. Я знаю, что Мэдисон — отличная соперница, прекрасный игрок. Я смотрела много ее матчей, и против таких теннисисток всегда очень сложно играть. Поэтому поздравляю ее с отличным турниром.

А для себя — нужно было оставаться стабильной и при этом играть агрессивно. Да, у меня был непростой момент при счете 5:2, когда я не удержала подачу, но нужно было это пережить, продолжать играть активно, и всё получилось.

Напомним, что за титул соревнований Стародубцева сыграет с Джессикой Пегулой.