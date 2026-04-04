«У нас одна из лучших сборных в мире»: Марченко перед матчем с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг
Поединок состоится 10-11 апреля
1 день назад
Капитан женской сборной Украины Илья Марченко прокомментировал подготовку команды к матчу квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши.
В интервью Setanta Sports и порталу Большой теннис Украины специалист отметил высокий уровень подбора игроков и выразил удовлетворение составом на предстоящее противостояние.
Я очень доволен нашим составом. У нас две элитные теннисистки в одиночном разряде и очень сильная пара. Поэтому я очень доволен. У нас достаточно сильный женский теннис, поэтому мне есть из кого выбирать.
Мне приходится следить за всеми девушками, я общался со многими. На грунте я считаю, что это, возможно, если не лучший, то один из лучших составов. И в целом у нас одна из лучших сборных мира сейчас.
Напомним, поединок состоится 10-11 апреля в польском городе Гливице на закрытых грунтовых кортах.
Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, а также Людмила и Надежда Киченок.
Сачко сыграет в полуфинале турнира в Италии.
