Капитан женской сборной Украины Илья Марченко прокомментировал подготовку команды к матчу квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши.

В интервью Setanta Sports и порталу Большой теннис Украины специалист отметил высокий уровень подбора игроков и выразил удовлетворение составом на предстоящее противостояние.

Я очень доволен нашим составом. У нас две элитные теннисистки в одиночном разряде и очень сильная пара. Поэтому я очень доволен. У нас достаточно сильный женский теннис, поэтому мне есть из кого выбирать.

Мне приходится следить за всеми девушками, я общался со многими. На грунте я считаю, что это, возможно, если не лучший, то один из лучших составов. И в целом у нас одна из лучших сборных мира сейчас.