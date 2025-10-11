Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Китае
Украинка одержала победу в двух сетах
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) вышла в финал квалификации на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).
В первом раунде отбора украинка в двух сетах одолела австралийку Присциллу Хон (95 WTA) за 1 час 58 минут.
WTA 500 Нинбо. Хард. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 7:6(0), 6:1
За выход в основную сетку соревнований Стародубцева поборется с немкой Тамарой Корпач (143 WTA).
Завацкая проиграла во втором круге турнира в Китае.
