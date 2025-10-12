Юлия Стародуцбєва (WTA, 131) узнала соперницу в первом круге турнира серии WTA500 в китайском Нинбо.

Украинка на старте основной сетки сыграет с другой квалифаєркой Юлией Путинцевой (WTA, 63). Это будет первая очная встреча теннисисток. Игра запланирована на 13 октября и начнется не ранее 11:00 по киевскому времени.

Отметим, что Стародубцева в полуфинале отбора соревнований победила Присциллу Хон, а в финале квалификации – Тамару Корпач.

Напомним, что на турнире в Нинбо также будет соревноваться Даяна Ястремская.