Владимир Кириченко

В ночь на 4 апреля украинка Юлия Стародубцева (№89 WTA) сыграла матч в рамках четвертьфинала турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Стародубцева в двух сетах победила американку Маккартни Кесслер (№53 WTA) – 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут. Украинская теннисистка в этой встрече не совершила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из шести. На счету ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта из шести возможных.

Это была их четвертая очная встреча, счет – 2:2.

На старте турнира украинка одержала победу над китаянкой Чжан Шуай (№62 WTA). Во втором круге Юлия обыграла Катерину Горгодзе (№164 WTA) из Грузии, а в третьем преодолела мексиканку Ренату Сарасуа (№85 WTA).

В полуфинале турнира в Чарльстоне Стародубцева встретится с американкой Мэдисон Киз.

Напомним, украинка Анастасия Соболева вышла в полуфинал турнира в Италии.