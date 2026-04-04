Стародубцева победила Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
В 1/2-й на Юлию ждет титулованная американка
2 дня назад
В ночь на 4 апреля украинка Юлия Стародубцева (№89 WTA) сыграла матч в рамках четвертьфинала турнира WTA 500 в Чарльстоне.
Стародубцева в двух сетах победила американку Маккартни Кесслер (№53 WTA) – 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 36 минут. Украинская теннисистка в этой встрече не совершила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из шести. На счету ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта из шести возможных.
Это была их четвертая очная встреча, счет – 2:2.
На старте турнира украинка одержала победу над китаянкой Чжан Шуай (№62 WTA). Во втором круге Юлия обыграла Катерину Горгодзе (№164 WTA) из Грузии, а в третьем преодолела мексиканку Ренату Сарасуа (№85 WTA).
В полуфинале турнира в Чарльстоне Стародубцева встретится с американкой Мэдисон Киз.
Напомним, украинка Анастасия Соболева вышла в полуфинал турнира в Италии.
