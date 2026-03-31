Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева начала с победы на грунтовом турнире в США. В первом круге украинка за 53 минуты обыграла представительницу Китая Чжан Шуай в двух сетах.

На протяжении матча Стародубцева реализовала четыре брейк-пойнта из четырех возможных. Соперница не имела ни одного шанса взять подачу Юлии.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Чжан Шуай – Юлия Стародубцева – 3:6, 0:6

В следующем раунде украинка сыграет против второй сеяной екатерины александровой.

