Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№108 WTA) сыграла матч второго круга на турнире WTA 1000 в Майами.

Стародубцева встретилась с Кристиной Букшей (№30 WTA) из Испании, которая по медицинским причинам отказалась продолжать матч при счете 6:2, 3:2 в пользу украинki.

Украинка впервые победила Букшу, счет в личных встречах – 2:1 в пользу испанки.

В третьем круге Юлия встретится с Амандой Анисимовой.

В первом круге Стародубцева победила немецкую теннисистку украинского происхождения Еву Лис (№77 WTA). В квалификации Юлия обыграла австралийку Мэдисон Инглис (№139 WTA) и американку Мари Стояну (№179 WTA).

