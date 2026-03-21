Стародубцева на отказе Букши вышла в третий раунд «тысячника» в Майами
Далее украинку ждет настоящее испытание
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№108 WTA) сыграла матч второго круга на турнире WTA 1000 в Майами.
Стародубцева встретилась с Кристиной Букшей (№30 WTA) из Испании, которая по медицинским причинам отказалась продолжать матч при счете 6:2, 3:2 в пользу украинki.
Украинка впервые победила Букшу, счет в личных встречах – 2:1 в пользу испанки.
В третьем круге Юлия встретится с Амандой Анисимовой.
В первом круге Стародубцева победила немецкую теннисистку украинского происхождения Еву Лис (№77 WTA). В квалификации Юлия обыграла австралийку Мэдисон Инглис (№139 WTA) и американку Мари Стояну (№179 WTA).
Напомню, Свитолина уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Майами.
